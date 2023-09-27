Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", - написал он.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

По словам Андрющенко, если россиянам удастся построить этот мост, это позволит включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - пояснил советника мэра Мариуполя.



Он также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волновахи на запад идет дальше через Розовку – Мелитополь в Крым, а на север – через Донецк.

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм