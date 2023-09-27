Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко
Российские оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", - написал он.
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
По словам Андрющенко, если россиянам удастся построить этот мост, это позволит включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.
"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - пояснил советника мэра Мариуполя.
Он также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волновахи на запад идет дальше через Розовку – Мелитополь в Крым, а на север – через Донецк.
Фото: Петр Андрющенко / телеграмм
- В июле советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что оккупационные войска в городе постоянно тренируются и готовятся отражать наступление ВСУ.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.24
- EUR Покупка 39.99Продажа 40.97
- Актуальное
- Важное