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Оккупанты строят прямое железнодорожное сообщение между РФ и Мариуполем, Волновахой и Донецком, - Андрющенко

27 сентября, 2023 среда
09:44
Война с Россией

Российские оккупанты пытаются построить прямое железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными городами Донбасса - Мариуполем, Волновахой и Донецком

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сейчас это не только разговоры, они начали строительство железнодорожного моста возле села Гранитное через реку Кальмиус", - написал он.

Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

По словам Андрющенко, если россиянам удастся построить этот мост, это позволит включить существующую ветвь Мариуполь – Асланово – Кальчик – Волноваха в прямое сообщение с Таганрогом и Ростовом-на-Дону.

"На практике это не только глобальное решение вопроса военной и гражданской логистики, но и кардинальное снижение зависимости от железнодорожного сообщения Крымским мостом", - пояснил советника мэра Мариуполя.

Он также напомнил, что железнодорожное сообщение с Волновахи на запад идет дальше через Розовку – Мелитополь в Крым, а на север – через Донецк.

Окупанти будують залізничне сполучення між РФ та Маріуполем, Волновахою і Донецьком

Фото: Петр Андрющенко / телеграмм

  • В июле советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко рассказал , что оккупационные войска в городе постоянно тренируются и готовятся отражать наступление ВСУ.
Украина
Россия
Донецк
Мариуполь
Донетчина
оккупированные территории
окупанти
Волноваха
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