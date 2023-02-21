Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Оккупанты массово готовятся к обороне. Мы уже не говорим о нескольких эшелонах оборонных сооружений, которые они построили с трех сторон Мелитополя: со стороны Васильевки, Бердянска и Херсонщины. Сегодня захватчики строят уже подземные города. Например, в поселке Новониколаевка близ Мелитополя они массово зарывают в землю морские контейнеры для того, чтобы построить для себя такой подземный бункер", - рассказал городской голова Мелитополя.

Иван Федоров добавил, что оккупантам также поставили задачу подготовить для своего руководящего состава бомбоубежища города: в здании бывшего районного управления СБУ, а также в бывшей налоговой инспекции, в Таврическом агротехнологическом университете и Дворце культуры железнодорожников – это основные бомбоубежища Мелитополя, которые враги точно будут использовать не для защиты гражданского населения.

"Так что сегодня захватчики четко понимают, что ту мантру, которую они рассказывают о якобы "сухопутном коридоре, который никто не отдаст", о том, что "они точно будут идти дальше" – все понимают, что это только пропаганда. Оккупанты готовятся, что из Мелитополя им придется бежать, поэтому сегодня пытаются подготовиться к обороне", - подчеркнул Федоров.