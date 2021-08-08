Оккупанты строят на окраине Евпатории санаторий для Росгвардии

Об этом со ссылкой на портал АРК рассказывает Еспресо.TV.

"Неужели на строительство нового пансионата деньги нашлись, а на одну единицу уборочной техники не хватило? Ну вы посмотрите, что вы там развели за свинарник. Вряд ли на плацу в ваших частях можно увидеть подобное. Ну, хотя бы раз в день убирайте за собой, наконец. Территория находится в принципе, в центре поселка", - жалуются евпаторийцы обращаясь к так называемому силовому ведомству РФ. Ведь именно для Росгвардии оккупанты разрушили "Меркурий" и хотят поставить на его месте новую здравницу

Пансионат "Меркурий" располагался на самом берегу Черного моря в зеленой парковой зоне, в самой экологически чистой части курортной зоны Евпатории - районе Заозерное.



Территорию пансионата "Меркурий" заслуженно называли "Пицунда в Евпатории", благодаря обилию хвойных деревьев, зеленых насаждений и цветников, которые насыщали воздух фитонцидами и аэроионами. Это был центр лечения аллергических и легочных заболеваний, профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.



"Меркурий" ранее предназначался для оздоровления сотрудников украинского МВД и МЧС.

Сейчас же этот пансионат будет ждать только отдыхающих сотрудников Росгвардии, благодаря которым местные жители вынуждены задыхаться в пыли и забыть о территории пансионата, куда могли свободно проходить и также наслаждаться большим количеством хвойных насаждений.

Теперь, в духе оккупантов, после окончания строительства, вход для обычных крымчан будет закрыт.



В целом, по условиям тендера, в поселке Заозерное для Росгвардии планируется построить спальный корпус на 350 мест и несколько отдельных семейных домиков, административное здание, здание для проживания с казармой и общежитием, культурно-досуговый центр со зрительным залом на 350 человек, лечебно-оздоровительный корпус с бассейном и лечебно-диагностическим корпусом.

Под будущий санаторий снесут старые здания: энергоблок, несколько спальных корпусов, навесы, склады, оранжереи, два общежития, клуб-столовую, павильон детского творчества, медпункт на пляже и другие сооружения, а также инженерные сети.