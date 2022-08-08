Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ .

"7 августа по военным объектам в Винницкой области российские оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал". Это новейший тип ракет, которые имеет на вооружении Россия", - говорится в сообщении.



Ракеты "Кинжал" запустили из истребителя МиГ-31, или бомбардировщиков Ту-22М3 и Ту-160, предполагают в ВСУ.



Скорость такого оружия составляет от 3,5 до 12 тыс. км/ч. Украинская ПВО не позволяет обнаруживать и уничтожать ее.



"После пуска с самолета ракета поднимается на большую высоту в верхние слои атмосферы. А при заходе на цель по баллистической траектории может развивать скорость около 12 тыс. км/ч.



С 24 февраля 2022 года зафиксировано лишь несколько боевых применений ракет этого типа, которые противник старается использовать по чрезвычайно важным целям", - добавили в пресс-службе.