Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и готовят "выборы" на оккупированных территориях Запорожской области, - Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в facebook.



"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.



В частности, захватчики остановили предприятия корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода, потому что импортные комплектующие перестали туда поступать. Эти предприятия производят и ремонтируют танки и другую бронетехнику для нужд вооруженных сил российской федерации, отметил Генштаб.



В Генштабе отмечают также скрытую подготовку к пророссийским "выборам" в оккупированных городах и селах Запорожской области.



Кроме того, оккупанты сосредоточили в бердянском порту белые грузовые КамАЗы.



"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", - говорится в сообщении.



В одном из населенных пунктов Запорожской области враг развернул пункт по ремонту бронетанковой техники, для которого привез оборудование и сотрудников российских оборонных предприятий. Там захватчики пытаются восстановить 20 единиц техники.







Генштаб в очередной раз сообщил о фиксации случаев дизертирства среди личного состава россиян.



"Так, в районе населенного пункта Гавронщина, Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в краденую гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь", – рассказали в Генштабе.



Украинская сторона также фиксирует большой процент смертности именно среди тяжелораненых российских захватчиков.



В Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово проверяют документы на блокпостах города, чтобы выявить и задержать местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.



Напомним, Россия



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb Генштаб в очередной раз сообщил о фиксации случаев дизертирства среди личного состава россиян."Так, в районе населенного пункта Гавронщина, Макаровского района Киевской области, группа российских захватчиков завладела автомобилями местных жителей, переоделись в краденую гражданскую одежду и уехали в сторону границы с республикой Беларусь", – рассказали в Генштабе.Украинская сторона также фиксирует большой процент смертности именно среди тяжелораненых российских захватчиков.В Новой Каховке Херсонской области оккупанты массово проверяют документы на блокпостах города, чтобы выявить и задержать местных жителей, участвовавших в АТО/ООС.Напомним, Россия столкнулась с нехваткой высокоточных ракет.