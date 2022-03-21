Оккупанты столкнулись с дефицитом запчастей для ремонта техники и готовят "выборы" на оккупированных территориях Запорожской области, - Генштаб
Чтобы организовать мобильный пункт ремонта бронетехники в одном из населенных пунктов Запорожской области, захватчики ввезли оборудование и сотрудников российских оборонных предприятий
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в facebook.
"Оккупационные войска, действующие на территории Украины, испытывают острую потребность в ремонте и восстановлении поврежденного вооружения и военной техники", – говорится в сообщении.
В частности, захватчики остановили предприятия корпорации "Уралзавод" и Челябинского тракторного завода, потому что импортные комплектующие перестали туда поступать. Эти предприятия производят и ремонтируют танки и другую бронетехнику для нужд вооруженных сил российской федерации, отметил Генштаб.
В Генштабе отмечают также скрытую подготовку к пророссийским "выборам" в оккупированных городах и селах Запорожской области.
Кроме того, оккупанты сосредоточили в бердянском порту белые грузовые КамАЗы.
"Подобные грузовики использовались для скрытой транспортировки боеприпасов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Это может свидетельствовать о намерениях оккупантов организовать подобные "гумконвои" в Запорожскую область", - говорится в сообщении.
В одном из населенных пунктов Запорожской области враг развернул пункт по ремонту бронетанковой техники, для которого привез оборудование и сотрудников российских оборонных предприятий. Там захватчики пытаются восстановить 20 единиц техники.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.98
-
EUR
Покупка 32.51Продажа 33.33
- Актуальное
- Важное