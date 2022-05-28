Оккупанты стараются все больше отдалить Мелитополь от Украины, - мэр Федоров

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Ситуация достаточно сложная, потому что за последнюю неделю существенно ускорились оккупанты на наших территориях. Прежде всего, они начали подготовку к выдаче российских паспортов. Мы видели указ Путина, который по отдельным процедурам разрешает выдачу паспортов в Херсонской и Запорожской областях. Также они начали набирать работников ЦНАП, которые имели опыт выдачи паспортов, но, к радости, никто из наших сотрудников не согласился работать с оккупантами.Таким образом у них возникла очередная трудность, но я уверен, они скоро начнут раздачу этого волчьего билета в виде российского паспорта" - рассказал городской голова.



Иван Федоров добавил, что несколько дней назад захватчики начали продавать мобильные карты российского оператора и говорят, что территория будет теперь иметь код +7.



"Оккупанты считают, что такими шагами могут еще больше оккупировать нашу территорию и еще больше изолировать от Украины. Это те шаги, на которые они сейчас тратят деньги Путина, но это им не поможет", - отметил мэр города.



Федоров рассказал, что около двух недель назад оккупанты открыли отделение российского банка, в котором заставляют местные коммунальные предприятия и бизнес открывать счета, чтобы вести свою финансовую деятельность.



"Полноценного обращения рублей нет. Лишь в тех магазинах, которые они захватили, так там сдачу выдают рублями, так или иначе они начали вводить рубль на территории оккупированных городов. Но еще остаются два украинских банка, работающих в оккупированных городах, а именно в Мелитополе, это ПриватБанк и А-банк , которые существенно помогают нашим пенсионерам в выдаче пенсий и банковских карт", - отметил Федоров.

Оккупанты планируют раздать российские паспорта в Мелитополе

27 мая сотрудники Таврического государственного агротехнологического университета сообщили , что в здание вуза ворвались с оружием российские захватчики, так же произошло и в Мелитопольском педагогическом университете.

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