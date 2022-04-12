Оккупанты стараются создать для жителей Херсонщины картинку, будто область "кинул Киев", - первый заместитель председателя облсовета
Ситуация во временно оккупированной Херсонской области сложная и напряженная. Российские захватчики давят на местные власти
Об этом написал первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в Facebook.
"Статистика пропавших людей добавляется каждый день. Давление на местные власти колоссальное. Больницы работают, но по отдельным группам медицины у нас просто катастрофа", - написал он.
По его словам, оккупанты усиленно проверяют жителей на своих блок-постах, пытаясь выловить тех, кого считают опасными. Соболевский подчеркнул, что следует носить с собой документы, удостоверяющие личность.
"Нашим жителям пытаются создать картину "заброшенной" территории, которую оккупанты освободили и которую якобы "кинул Киев". Еще раз обращаюсь ко всем жителям Херсонщины: не ведитесь! Херсонщина была, есть и будет Украиной. Проблем много, но мы с вами хорошо знаем, кто их создал и продолжает создавать. А мы все еще считаем дни, когда наша область снова будет свободна от орков, и с каждым днем это событие становится все ближе!" - добавил он.
- Напомним, жительница Херсона Оксана рассказала, что херсонцы выходят на митинги против оккупации и ждут Вооруженные силы Украины.
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