Об этом в вечернем отчете сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.

По его словам, ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной.

"ВСУ проявляют мужество и героизм, успешно выполняют поставленные боевые задания, продолжают проводить успешные боевые операции на южном от нас направлении. Враг терпит потери в живой силе и технике", – сообщил Вилкул.

Оккупанты вынуждены усиливать свои оборонные позиции.

"Враг терпит потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - Вилкул.

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