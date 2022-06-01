Оккупанты срывают плиты с дорог и минуют побережье реки Ингулец: Вилкул рассказал о ситуации на Криворожском направлении
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул рассказал, что российские оккупанты активно укрепляют оборону на этом направлении
Об этом в вечернем отчете сообщил глава Криворожской ВА Александр Вилкул.
По его словам, ситуация на криворожском направлении фронта остается напряженной, но стабильной.
"ВСУ проявляют мужество и героизм, успешно выполняют поставленные боевые задания, продолжают проводить успешные боевые операции на южном от нас направлении. Враг терпит потери в живой силе и технике", – сообщил Вилкул.
Оккупанты вынуждены усиливать свои оборонные позиции.
"Враг терпит потери в живой силе и технике. Орки вынуждены усиливать свои оборонительные позиции - даже срывают плиты с дорог, чтобы построить себе укрепления, а также проводят минирование побережья реки Ингулец", - Вилкул.
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