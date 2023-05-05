Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

Местным жителям временно оккупированных городов Пологи, Токмак и Молочанск в Запорожье сообщили о срочной эвакуации в Бердянск.

Такие действия объясняют обострением на линии боевого столкновения.

Также российские захватчики еще раз хотят принудительно эвакуировать детей.

Мэр рассказал, что аналогичная паника у рашистов уже и в городе Энергодар. Там оккупанты приказали быстро забирать детей из садиков.

В то же время оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.