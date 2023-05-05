Оккупанты срочно эвакуируют жителей прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, - мэр Федоров
5 мая стало известно об объявлении срочной эвакуации из прифронтовых районов Запорожской области в Бердянск, в частности речь идет о детях
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .
Местным жителям временно оккупированных городов Пологи, Токмак и Молочанск в Запорожье сообщили о срочной эвакуации в Бердянск.
Такие действия объясняют обострением на линии боевого столкновения.
Также российские захватчики еще раз хотят принудительно эвакуировать детей.
Мэр рассказал, что аналогичная паника у рашистов уже и в городе Энергодар. Там оккупанты приказали быстро забирать детей из садиков.
В то же время оккупанты готовят предварительный план эвакуации работников Росатома на Запорожской атомной электростанции в Энергодаре.
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