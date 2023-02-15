Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки МОУ.

Представитель разведки пояснил, что россияне не могут выполнить поставленную задачу по захвату украинского Востока, однако это не значит, что не будет дальнейших попыток это сделать.

"Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не означает, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, вместе с тем есть проблема с техникой и БК".

По его словам, российские военные осознают неизбежность украинского контрнаступления и потому продолжают атаковать Восток:

"Враг спешит и сейчас продолжает делать крепкие атаки и по Угледару, и по Бахмуту, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", - отметил Андрей Юсов.