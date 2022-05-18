Об этом сообщил Мариупольский городской совет в телеграм со ссылками на слова городского головы Вадима Бойченко.

"Оккупанты и их пособники не ставят своей целью восстановить Мариуполь. Наоборот. Их цель - полностью разрушить любую возможность жизни в городе. Именно для того они создают настоящее гетто в Мариуполе со своими бесчеловечными правилами", - отметил городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Хаотичные попытки оккупантов возобновить водоснабжение в Мариуполе без полноценной системы водоотведения, очистки стоков – это путь к экологической катастрофе, вспышке инфекционных болезней и смертей.

Все 22 насосные станции разрушены или затоплены, более 50% сети водоснабжения повреждено. В городе отсутствует электроснабжение, которое нужно для того, чтобы качать воду по сети.

"Но главная проблема – это отсутствие работающей системы очистки стоков и водоотвода. Если даже оккупанты как-то пустят воду, то это сразу приведет к стремительному росту инфекционных заболеваний", – указал Бойченко.

Учитывая отсутствие медицинского обслуживания в городе, количество смертей среди мариупольцев будет расти с каждым днем и уже к концу года может достигнуть 10 тысяч, добавил мэр Мариуполя.

По предварительным оценкам, полноценное возобновление водоснабжения в городе может занять больше года, а его стоимость достигнет не менее $700 млн.

Напомним, Мариуполь взял на себя базовую атаку противника.