Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.

"На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных Сил Украины, агитируют за срочную эвакуацию", - говорится в сообщении.

Сами же оккупанты в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. В свою очередь местные предприниматели требуют срочно реализовать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.

В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующим возможным перебрасыванием на другие направления.

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