Оккупанты создают на Херсонщине непригодные для жизни условия, - ОК "Юг"
Захватнические власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, закрывают магазины местных, создавая непригодные для проживания условия на Херсонщине
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбуке.
"На временно оккупированных территориях Херсонской области создаются условия, непригодные для проживания местного гражданского населения. Оккупационные власти отключают электричество и воду, доступ к сети Интернет, пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных Сил Украины, агитируют за срочную эвакуацию", - говорится в сообщении.
Сами же оккупанты в первую очередь вывозят медучреждения с персоналом и оперативные службы. В свою очередь местные предприниматели требуют срочно реализовать продовольственные товары, закрывают магазины и рынки.
В то же время подразделения оккупационных войск начали подготовку к отводу артиллерийского вооружения с правобережной части Херсонской области, с последующим возможным перебрасыванием на другие направления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.35
Покупка 39.35Продажа 40.04
-
EUR
Покупка 38.47Продажа 39.31
- Актуальное
- Важное