Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Сегодня ситуация в Херсоне очень напряженная. В самом городе почти исчезло топливо. Цены на продукты и топливо растут катастрофически. В частности, цены на топливо, которыми так кичились оккупанты, уже приближаются к украинским. Все это связано с тем, что оккупанты не имеют переправ через Днепр", - рассказал Никитенко

Журналист рассказал, что херсонцы делают запасы воды и продуктов питания и ожидают Вооруженных сил Украины.

"Цены также растут и на продукты питания. Поскольку нет поставок продуктов с левого берега Днепра. Поэтому сейчас уже наблюдаются очереди на рынках. Сами херсонцы понимают ситуацию. Они давно уже готовились к этой ситуации. Оккупанты, понимая, что они теряют один из рычагов влияния на местное население – продукты питания, запретили перевозку гуманитарных грузов с подконтрольной территории Украины. Тем самым они пытаются создать гуманитарную катастрофу, чтобы обвинить в этом Украину", - добавил он.

5 сентября в ежедневной сводке Института изучения войны сообщили, что Вооруженные силы Украины удачно ведут контрнаступление на западе Херсонской области и закрепились на территории за рекой Сиверский Донец Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb