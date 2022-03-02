Оккупанты создают фейковые страницы украинских воинских частей

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Российские оккупанты начали создавать фейковые страницы украинских боевых частей. Например 93-й омбр, 81-й. Страницы враг ведет на украинском.

"Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством)", – говорится в сообщении.



Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает пользователей осторожничать и массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды и не верить российским убийцам.

Напомним, ранее сообщали, что Россия запустила одну из любимых психологически-информационных операций - визуально украинские аккаунты (чаще якобы военных) постятся сообщения для распространения паники и деморализации. А также дискредитировать армию и ее руководство.