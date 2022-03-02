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Война с Россией: хроника
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Оккупанты создают фейковые страницы украинских воинских частей

2 мартa, 2022 среда
18:34
война с Россией

Российская Федерация начала создание фейковых страниц украинских боевых частей. Страницы враг ведет на украинском

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Российские оккупанты начали создавать фейковые страницы украинских боевых частей. Например 93-й омбр, 81-й. Страницы враг ведет на украинском.

"Публикуемый контент (потери наших подразделений, погибшие гражданские, негатив об украинской армии и т.д.) призван вызвать панику и недовольство командованием (руководством)", – говорится в сообщении.


Генеральный штаб Вооруженных сил Украины призывает пользователей осторожничать и массово жаловаться в администрацию на ложный контент и язык вражды и не верить российским убийцам.

  • Напомним, ранее сообщали, что Россия запустила одну из любимых психологически-информационных операций - визуально украинские аккаунты (чаще якобы военных) постятся сообщения для распространения паники и деморализации. А также дискредитировать армию и ее руководство.

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