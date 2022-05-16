Оккупанты создали военный полигон на окраине одного из оккупированных сел в Харьковской области

Об этом сообщил в фейсбук Боровский поселковый совет .

"Для своих новоприбывших вояк рашисты собирают у населения подушки, одеяла, бытовые вещи. На окраине одного из южных сел громады обустроили полигон для обучения новобранцев, зашедших сюда во время последней ротации", – говорится в сообщении.

Боровская поселковая территориальная громада Харьковской области оккупирована Россией более месяца.

Через территорию громады постоянно движется вражеская техника, происходит передислокация войск захватчика.

"Часть российских военных сосредоточивается в населенных пунктах громады и местных лесах. Живут оккупанты в зданиях социальной инфраструктуры и в домах местных жителей, кое-где выселяя самих хозяев в подвалы и сараи", - отмечает поселковый совет.

В настоящее время громадой руководит комендантура во главе с российским комендантом при содействии местных коллаборантов, добавили в Боровском поселковом совете.

Напомним, в Харьковской области оккупанты попали ракетой в склад с аммиачной селитрой.

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