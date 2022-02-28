Оккупанты создали фейковый сайт "Вернись живым"

Об этом сообщает фонд "Вернись живым".



"Мы просим вас распространить эту информацию и пользоваться только официальными ресурсами Фонда: https://savelife.in.ua и https://comebackalive.in.ua", - говорится в сообщении.

Напомним, деньги с "е-Поддержки" теперь можно перевести в фонд "Вернись живым" в поддержку защитников.