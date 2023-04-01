Оккупанты создали фейковые суды для депортации украинцев в отдаленные районы РФ, - Центр нацсопротивления

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

У российских преступников уже есть опыт депортации украинцев из Крыма в отдаленные районы РФ.

"На неделе оккупационная администрация временно оккупированных территорий заявила о создании фейковых судов, которые фактически необходимы для имитации судебного поля. Каждое решение такого суда юридически никчемно и с помощью него оккупанты планируют депортировать украинцев в отдаленные районы. Так, суды будут выносить приговоры тем, кого враг подозревает в нелояльности по статье "экстремизм"", - пишет Центр.

В ЦНС также заявили, что каждый судья, который будет работать на врага, не уйдет от ответственности.