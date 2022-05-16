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Оккупанты совершили более 230 преступлений против окружающей среды в Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ

16 мая, 2022 понедельник
11:24
война с Россией

Из-за ракетных обстрелов больше всего разрушений испытывают инфраструктурные и промышленные объекты, это имеет значительное влияние на окружающую природную среду

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"С начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 231 преступление оккупантов против окружающей среды на территории Украины и в акватории Черного моря. Больше всего случаев экоцида зафиксировано в Киевской и Донецкой областях", - заявила она.

По ее словам, значительный ущерб окружающей среде наносят ракетные обстрелы и бомбардировки инфраструктурных и промышленных объектов.

Кроме того, военные действия России приводят к масштабным пожарам, что ведет к токсическому загрязнению атмосферного воздуха, земель и водным ресурсам.

"В разгар боевых действий трудно определить объем загрязнения окружающей природной среды и размер причиненного ущерба. Даже после завершения войны некоторые экологические последствия будут проявляться годами", - говорит Денисова.

Известно, что экоцид во время войны нарушает требования части третьей статьи 38 I Протокола Женевской конвенции. Она запрещает применять методы или средства ведения военных действий, которые призваны навредить природной среде.

  • Напомним, в результате военных действий в Украине зафиксировано более 1200 фактов негативного влияния на окружающую среду (разрыв снарядов, горение лесов, химическое загрязнение и т.п.).

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