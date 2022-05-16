Оккупанты совершили более 230 преступлений против окружающей среды в Украине с начала широкомасштабного вторжения РФ

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"С начала широкомасштабного российского вторжения зафиксировано 231 преступление оккупантов против окружающей среды на территории Украины и в акватории Черного моря. Больше всего случаев экоцида зафиксировано в Киевской и Донецкой областях", - заявила она.

По ее словам, значительный ущерб окружающей среде наносят ракетные обстрелы и бомбардировки инфраструктурных и промышленных объектов.

Кроме того, военные действия России приводят к масштабным пожарам, что ведет к токсическому загрязнению атмосферного воздуха, земель и водным ресурсам.

"В разгар боевых действий трудно определить объем загрязнения окружающей природной среды и размер причиненного ущерба. Даже после завершения войны некоторые экологические последствия будут проявляться годами", - говорит Денисова.

Известно, что экоцид во время войны нарушает требования части третьей статьи 38 I Протокола Женевской конвенции. Она запрещает применять методы или средства ведения военных действий, которые призваны навредить природной среде.

Напомним, в результате военных действий в Украине зафиксировано более 1200 фактов негативного влияния на окружающую среду (разрыв снарядов, горение лесов, химическое загрязнение и т.п.).