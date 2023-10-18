Оккупанты совершили артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: ранена женщина
В среду, 18 октября, российские террористы нанесли артиллерийский удар по селу Золотая Балка Херсонской области. В результате атаки оккупантов ранена местная жительница
Об этом сообщает Херсонская ОВА.
Оккупанты ударили по селу из артиллерии. Всего зафиксировано 12 "прилетов".
В результате атаки на Золотую Балку ранена 78-летняя женщина. В настоящее время ее госпитализировали в лечебное учреждение.
Также в результате ударов повреждены частные дома.
- Накануне ночью российские террористы также атаковали управляемыми авиабомбами Херсонскую область, в результате чего погибли мужчина и женщина.
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