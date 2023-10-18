Оккупанты совершили артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: ранена женщина

Об этом сообщает Херсонская ОВА.

Оккупанты ударили по селу из артиллерии. Всего зафиксировано 12 "прилетов".

В результате атаки на Золотую Балку ранена 78-летняя женщина. В настоящее время ее госпитализировали в лечебное учреждение.

Также в результате ударов повреждены частные дома.