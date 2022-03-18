Оккупанты совершили артобстрел Сум: горит склад с лакокрасочной продукцией
В Сумах после обстрелов загорелся склад с лакокрасочной продукцией
Об этом сообщил пресс-центр ГСЧС в Telegram.
"18 марта около 16:00 в результате артобстрела произошло возгорание одноэтажного складского здания с лакокрасочной продукцией на площади более 6 тыс. м кв", - говорится в сообщении ГСЧС.
Жителей Сум призывают закрыть окна.
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