Оккупанты совершили артобстрел по Калиновке на Киевщине, есть погибшие

Об этом сообщает полиция Киевской области.

"В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.



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Российские войска также продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.

Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.

Напомним, эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет.

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