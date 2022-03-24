Оккупанты совершили артобстрел по Калиновке на Киевщине, есть погибшие
В Калиновке Фастовского района Киевщины в результате оккупационного артобстрела есть погибшие, ранены три человека
Об этом сообщает полиция Киевской области.
"В Калиновке в результате артобстрела три человека получили ранения, есть погибшие. Обломки снаряда попали в один из объектов гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.
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Российские войска также продолжают единичные обстрелы села Ясногородка.
Продолжаются боевые действия в Бучанском районе. Полицейские фиксируют последствия артиллерийских ударов оккупанта.
- Напомним, эвакуационный поезд Киев – Ивано-Франковск попал под обстрел российских войск под Васильковом, пострадавших нет.
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