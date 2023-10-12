Оккупанты совершили артобстрел Берислава: ранен мужчина

Об этом сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.



"Вражеские артиллерийские снаряды попали по жилым кварталам города. В результате обстрела ранения получил 70-летний мужчина", - написал он.

Чиновник отметил, что медики оказали пострадавшему помощь на месте.

Напомним, что ВСУ деоккупировали Берислав и Бериславский район Херсонщины в ноябре прошлого года. Убегая, оккупанты миновали все подряд, в том числе больницы. В настоящее время они обстреливают населенные пункты с временно оккупированного левобережья Херсона.