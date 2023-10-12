Оккупанты совершили артобстрел Берислава: ранен мужчина
Днем 12 октября российская оккупационная армия обстреляла Берислав Херсонской области, в результате чего получил ранение местный житель
Об этом сообщил глава Бериславской РГА Владимир Литвинов.
"Вражеские артиллерийские снаряды попали по жилым кварталам города. В результате обстрела ранения получил 70-летний мужчина", - написал он.
Чиновник отметил, что медики оказали пострадавшему помощь на месте.
Напомним, что ВСУ деоккупировали Берислав и Бериславский район Херсонщины в ноябре прошлого года. Убегая, оккупанты миновали все подряд, в том числе больницы. В настоящее время они обстреливают населенные пункты с временно оккупированного левобережья Херсона.
- В результате обстрелов Берислава 16 сентября получила ранение женщина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.44 Покупка 37.44Продажа 38.12
- EUR Покупка 39.76Продажа 40.81
- Актуальное
- Важное