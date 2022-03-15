Оккупанты сосредоточивают свои авиационные удары в зоне ООС и в направлении Мариуполя, – Арестович
Враг уже третьи сутки пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам и Николаеву. А если применяет, то ограничено
Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович.
Согласно его словам, всего Россия собрала вокруг Украины 500 своих самолетов. Однако российская авиация не способна производить сложные воздушные операции. Для этого требуется много лет обучения и денег, а в РФ этого нет.
"Уже где-то третьи сутки противник пытается не применять свою авиацию по Киеву, Харькову, Сумам, Николаеву. Или применяет ограниченно", - подчеркнул Арестович.
Он добавил, что воздушные удары наносят одиночные самолеты. Оккупант выпускает максимум по 4-6 самолетов. Тем временем украинские защитники уже сбили 83 вражеских самолета. В то же время, Россия сосредотачивает авиационные удары в зоне ООС и в Мариуполе. Украинская сторона работает, чтобы облегчить ситуацию там.
- Напомним, оккупанты планируют возобновить наступление на Чернигов, продолжают штурм Мариуполя и готовят наемников в РФ и Беларуси.
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