Оккупанты сосредоточивают силы для окружения Киева и еще пяти городов Украины, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ, передает Еспресо.TV .

Кроме того, враг не оставляет попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

На Полесском направлении оккупанты бросили основные усилия на окружение Киева. На главных направлениях отмечают сосредоточение в районе Гостомеля до 2 БТГр; в районе Бучи – до 3 БТГр, усиленных танковыми подразделениями; в районе Бородянки - до 2 БТГр; в районе Ситняков - до 2 БТГр.

На оккупированных территориях противник пытается сразу установить административно-полицейский режим с помощью террора против местного населения.

Также российские войска готовятся к наступлению на Вышгород, Гостомель, Ирпень, Стоянку.

На Сиверском направлении основные усилия на направлении Броваров (до 2 БТГр), в районах Семеновки, Мены, Бобровицы (до 3 БТГр) и Борисполя (до 4 БТГр).

Оккупанты пытаются обеспечить тактическое преимущество в Броварском и Бориспольском районах. Пытаются получить контроль над Черниговом и сосредотачивают силы у его южных окрестностей. Пытаются провести подготовку к наступлению на Сумы.

На Слобожанском направлении продолжают наступление в направлении Днепра. Основные усилия – на направлениях Канева, Днепра и Северодонецка.

На Донецком направлении противник силами до семи БТГр продолжает наступление в направлениях Днепра и Запорожья, чтобы выйти на границы Донецкой области. Несмотря на большие потери, продвигается в направлении Волновахи.

Оккупанты предпринимали попытки прорвать оборону в районе Старомлиновки, а также захватить Зачатовку, однако понесли значительные потери и отошли в район Любимовки.

На Таврическом направлении захватчик силами до 17 БТГр удерживает рубежи в Херсонской области. Основные усилия брошены по следующим направлениям: Николаев (до 2 БТГр), Вознесенск (до 2 БТГр), Белгород-Днестровский, Запорожье (до 4 БТГр) и Мариуполь (до 3 БТГр).

На Бессарабском направлении противник активных действий не совершает, но военные оперативной группы российских войск в зоне безопасности самопровозглашенной ПМР находятся в состоянии повышенной боевой готовности.



"Несмотря на большое количество войск оккупанты имеют низкое морально-психологическое состояние. Неся потери, подразделения противника теряют наступательный потенциал и массово сдаются в плен Защитникам Украины и гражданскому населению", - подчеркнули в Генштабе.

Напомним, Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российских оккупантов "ждет сюрприз" в вопросе вооружения украинских военных.