Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Попасной и Марьинки и привели в полную боевую готовность силы в Приднестровье, - Генштаб
Россияне продолжают наступление в Восточной операционной зоне и хотят установить полный контроль над Донецкой и Луганской областями. В Приднестровье российские войска перевели на усиленный режим несения службы
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook по состоянию на 18:00 26 апреля.
В Донецкой области россияне ведут активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.
На территории Приднестровья в Молдове подразделения российских войск приведены в полную боевую готовность.
Российские военные продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков. Вражеские подразделения наступают в направлении населенного пункта Барвенково. Для разведки позиций ВСУ россияне используют БПЛА.
Также оккупанты планируют наступать в направлении населенного пункта Лиман. Россияне не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю и продолжают блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь".
Для восстановления боеспособности и подготовки подразделений россияне содержат полевые лагеря в районах Белгородской области. По данным Генштаба, рядом с государственной границей Украины находятся до пяти батальонных тактических групп противника.
- Также враг продолжает попытки воздушной разведки над Одесчиной, а на Донетчине и Луганщине Украина отразила шесть атак россиян.
- На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Большая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.
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