Оккупанты сосредоточились на захвате Рубежного, Попасной и Марьинки и привели в полную боевую готовность силы в Приднестровье, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины в Facebook по состоянию на 18:00 26 апреля.



В Донецкой области россияне ведут активные действия практически на всей линии столкновения. Основные усилия оккупанты сосредоточивают на взятии под контроль Рубежного, Попасной и Марьинки.



На территории Приднестровья в Молдове подразделения российских войск приведены в полную боевую готовность.



Российские военные продолжают частично блокировать и обстреливать Харьков. Вражеские подразделения наступают в направлении населенного пункта Барвенково. Для разведки позиций ВСУ россияне используют БПЛА.



Также оккупанты планируют наступать в направлении населенного пункта Лиман. Россияне не прекращают артиллерийские обстрелы и авиационные удары по Мариуполю и продолжают блокировать подразделения наших войск в районе завода "Азовсталь".



Для восстановления боеспособности и подготовки подразделений россияне содержат полевые лагеря в районах Белгородской области. По данным Генштаба, рядом с государственной границей Украины находятся до пяти батальонных тактических групп противника.

Также враг продолжает попытки воздушной разведки над Одесчиной, а на Донетчине и Луганщине Украина отразила шесть атак россиян.

На временно оккупированной Россией территории Херсонской области захватчики требуют от жителей поселка городского типа Большая Александровка покинуть населенный пункт до 28 апреля.