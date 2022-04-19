Оккупанты сосредоточились на выходе к админгранице Херсонщины, а также активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения на Донецком и Таврическом направлениях, - Генштаб

Об этом сообщил Геннитаб ВСУ в фейсбук.



"На Донецком и Таврическом направлениях российские кафиры активизировали наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Основные усилия врага сосредоточены на прорыве обороны наших войск в Луганской и Донецкой областях, а также установлении полного контроля над городом Мариуполь. В Запорожской области продолжается сосредоточение войск районах", – говорится в сообщении.



Что касается Южнобужского направления, здесь враг пытается выйти к админпределу Херсонской области. Чтобы улучшить тактическое положение, кафиры пытаются вести наступательные действия в районе Александровки.



Противник не прекращает обстрел гражданских объектов в городе Николаеве.



При этом в сутки Россия активизировала ракетные удары по объектам на Западе Украины. Также не прекращаются ракетно-авиационные удары по гражданским объектам на всей территории Украины.



В Слобожанском и Донецком операционных районах агрессор проводит наступательные и штурмовые действия по отдельным направлениям.



Враг продолжает опрокидывать вооружение, военную технику, подразделения обеспечения, развертывает логистические центры и базы ремонта боевой техники.



Оккупанты продолжают частично блокировать Харьков.



"По имеющейся информации, с целью организации системы противовоздушной обороны наступательной группировки, враг осуществляет опрокидывание дополнительных зенитных ракетных дивизионов ЗРК "Тор" в Харьковскую область. В то же время, в приграничных с Украиной районах Белгородской области, для прикрытия основных пунктов управления, а также тыловых районов развертывания зенитные ракетные дивизионы С-400 и С-300", – отметил Генштаб.



Наступательные действия ведет ворг и на Изюмском направлении, в частности – на левом берегу реки Северский Донец. Для поддержки наступательных действий противник создал систему основных и запасных огневых позиций для реактивной и ствольной артиллерии.



На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений.



По уточненной информации, потери 126-й бригады береговой обороны черноморского флота составляют до 75%. 810-я отдельная бригада морской пехоты черноморского флота потеряла 158 военнослужащих убитыми, около 500 ранеными, а 70 человек числятся пропавшими без вести.



Значительная часть военнослужащих этих бригад написала рапорты на отказ от участия в так называемой "специальной операции".



На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки, 18 апреля, отбиты семь атак врага, уничтожены 10 танков, 18 единиц бронированной и 8 единиц автомобильной техники, одна артиллерийская система, а также миномет противника с расчетом.



Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки было поражено 7 воздушных целей: один самолет, 4 БПЛА и 2 крылатые ракеты.



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