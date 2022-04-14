Оккупанты сосредоточились на установлении контроля над несколькими городами Луганщины и Донетчины, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.



"Враг пытается завершить подготовку к наступательной операции в Восточной операционной зоне. Продолжается наращивание авиационной группировки и системы управления войсками. Противник продолжает наносить ракетно-бомбовые удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам городов и сел нашего государства", – говорится в сообщении.



Для ведения боевых действий на территории Украины оккупанты осуществляют подготовку дополнительных подразделений из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Для обеспечения подразделений вооружением и военной техникой осуществляются меры по снятию с длительного хранения на базах и складах.



По имеющейся информации, в 126-й отдельной бригаде береговой обороны (Перевальное) и 127-й отдельной разведывательной бригаде (Севастополь) потери составляют более 50 процентов личного состава.



"Командованию российской армии не удается выполнить планы по мобилизации человеческого ресурса в северо-кавказском регионе для участия в войне против Украины. Основной причиной является нежелание населения указанного региона участвовать в боевых действиях. В связи с критической ситуацией, которая сложилась с комплектованием личным составом боевых подразделений, командование вооруженными силами Российской Федерации планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне.



На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела. Наблюдается перемещение подразделений 36 общевойсковой армии Восточного военного округа железнодорожным транспортом с территории Гомельской области Республики Беларусь. Сохраняется угроза ракетных ударов с территории Беларуси по объектам нашего государства.



На Северском направлении противник проводит перегруппировку подразделений с их последующим сосредоточением в приграничных с Украиной районах. С территории Брянской и Курской областей происходит перемещение в Белгородскую и Воронежскую области России.



На Слобожанском направлении оккупанты проводят разведку возможных направлений наступления, наращивают систему разведки и медицинского обеспечения. Продолжается пополнение запасов.



На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.



"Противник предпринимал попытки прорыва нашей обороны в районах населенных пунктов Рубежное, Новотошковское и Марьинка. Успеха не было. Продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю", - отмечают в Генштабе.



На Южнобужском направлении существенных изменений в обстановке не произошло.

Верховная Рада на заседании 14 апреля признала войну России против Украины геноцидом украинской нации. Документ поддержали 363 народных депутата.