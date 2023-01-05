Оккупанты сосредоточили новые удары уже не на Бахмуте, а на Соледаре, - военный аналитик Гетьман
Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман подчеркнул, что оккупантам уже не удалось захватить всю территорию Донбасса и город Бахмут до Нового года и, скорее всего, не удастся
Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Эспрессо".
"Пик боевых действий пришелся на середину декабря прошлого года. Сейчас на Бахмутском направлении бои становятся менее интенсивными. ВСУ добавили туда людей, технику и вооружение, чтобы продолжать держать город и не дать врагу его захватить. Оккупанты уже полгода штурмуют Бахмут, меняя тактику и сделав небольшие штурмовые группы", - отметил Гетьман.
По словам военного аналитика, рассматривать Бахмут как плацдарм с военной точки зрения невозможно.
"Стратегическое значение могут иметь города, которые расположены неподалеку. Во-первых, это Константиновка, где есть железнодорожный узел. Сейчас они сосредоточили основные удары уже не на Бахмуте, а на неподалеку, в Соледаре. В Соледаре есть много соляных шахт, и захватчики решили , что в шахтах ВСУ держат технику, но это невозможно", - подчеркнул Гетьман.
- WSJ предполагает , что РФ могла перебросить основные наступательные силы из Бахмута на Соледар.
- Глава военной администрации Донецкой области Павел Кириленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60% разрушен
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