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Россия потеряла за сутки в Украине 500 военных, 13 БПЛА и 5 танков, - Генштаб

16 июля, 2023 воскресенье
08:13
Война с Россией

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 237 680 военных. За прошедшие сутки на 5 направлениях фронта произошло 39 боевых столкновений

Об этом в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

С 24 февраля 2022 года по 16 июля 2023 года страна-агрессор потеряла в Украине:

  • личного состава – около 237 680 (+500) солдат
  • танков ‒ 4107 (+5)
  • боевых бронированных машин ‒ 8026 (+7)
  • артиллерийских систем – 4481 (+18)
  • РСЗО – 681 (+1)
  • средств ПВО ‒ 425 (+0)
  • самолетов – 315 (+0)
  • вертолетов – 310 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3820 (+13)
  • крылатых ракет ‒ 1273 (+0)
  • кораблей/катеров ‒ 18 (+0)
  • автомобильной техники и автоцистерн – 7044 (+8)
  • специальной техники ‒ 666 (+2)

Окончательные данные уточняются.

Оккупанты сосредотачиваются на 5 направлениях: за сутки там произошло 39 боевых столкновений

"Противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях - за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений", - в утренней сводке сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Россия за сутки нанесла 40 авиационных ударов и совершила 46 обстрелов из РСЗО

Отмечается, что за прошедшие сутки российские террористы нанесли удар двумя иранскими БПЛА типа "Shahed", двумя крылатыми ракетами Х-22 и двумя зенитными управляемыми ракетами по Украине. В результате боевой работы ПВО Украины уничтожены 2 ударных дрона.

"Кроме того, враг нанес 40 авиационных ударов и совершил 46 обстрелов из реактивных систем залпового огня", - сообщает Генштаб.

Ситуация по направлениям

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Сиверском и Слобожанском направлениях россияне сохраняют военное присутствие. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Волфино Сумской области и Устиновки Харьковской области.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов, в частности Карповичи, Железный Мост Черниговской области; Бояро-Лежачи, Белокопытово и Прогресс Сумской области и Сотницкий Казачок, Казачья Лопань, Ветеринарное и Красное Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. За прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Двуречная, Красное Первое, Колодезное, Западное, Новомлынск, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес авиационные удары в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Спорного, Веселого, Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздолевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Невское и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное и Раздолевка - Донецкой.

На Бахмутском направлении наши защитники успешно отразили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области. Противник нанес авиационные удары возле Константиновки и Дилиевки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, в том числе Марково, Хромово, Дилиевка, Васюковка и Пивничное Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области. В то же время противник совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности Невельское, Первомайское, Степное, Северное и Авдеевка Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар. Совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, в том числе Красногоровка, Марьинка, Екатериновка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного, Макаровки и Ровнополья Донецкой области. Совершил обстрелы населенных пунктов Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях враг сосредотачивает основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области.

Совершил артиллерийские обстрелы более 25 населенных пунктов, в том числе Левадное, Новодаровка, Гуляйполе Запорожской области; Ивановка, Куцуруб Николаевской области; Днепровское, Золотая балка, Молодежное, Ромашково, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Силы обороны за сутки поразили два средства ПВО, 4 района сосредоточения живой силы и 4 станции РЭБ врага

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация сил обороны в сутки нанесла 9 ударов по районам сосредоточения личного состава противника. Также ВСУ в течение суток уничтожили 7 разведывательных БПЛА. Кроме этого, украинские военные в течение суток поразили 2 склада боеприпасов, 5 артиллерийских средств на огневых позициях, 4 района сосредоточения живой силы, 4 станции РЭБ, 2 средства противовоздушной обороны и еще 3 важных объекта противника.

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