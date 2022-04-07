Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке наступления на востоке Украины и продолжает совершать насильственные действия в отношении мирных жителей, – Генштаб
Оккупанты в дальше блокируют Харьков и обстреливают Попасную, а также продолжают готовить наступление с целью захвата Луганской и Донецкой областей
Об этом сообщил Генштаб ВСУ в "Фейсбуке".
"Основные усилия окупанты сосредоточиваются на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.
Слобожанское, Донецкое, Южнобужское и Таврическое направления остаются наиболее активными.
На Слобожанском направлении захватчики блокируют Харьков и обстреливают его из артиллерии.
Артиллерия также обстреливает и Попасную в Луганской области. Таким образом оккупанты хотят возобновить наступление на Ружибное, Нижнее и Новобахмутовку. Кроме того, российские войска безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в Новотошкивском районе.
На Южнобужском направлении враг обороняет занятые ранее рубежи, пытается восстановить боеспособность своих подразделений. Продолжает жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.
"Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению", - Генштаб.
"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений", – говорится в сообщении.
Российские военные комиссариаты активизировали работу с уволенными после 2012 года военнообязанными. В частности, с имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официально их созывают на собрание на три месяца.
"Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской Республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство", - отмечает Генштаб.
Оккупанты продолжают проводить насильственные действия в отношении гражданского населения на временно занятых территориях. В частности принудительно вывозят мариупольцев на временно оккупированные территории Донецкой области.
Напомним, Россия готовит новые провокации в Белгороде и продолжает винить по всему Украину.
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