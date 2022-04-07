Оккупанты сосредотачивают основные усилия на подготовке наступления на востоке Украины и продолжает совершать насильственные действия в отношении мирных жителей, – Генштаб

Об этом сообщил Генштаб ВСУ в "Фейсбуке".



"Основные усилия окупанты сосредоточиваются на подготовке к наступательной операции на востоке Украины, целью которой является установление полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.



Слобожанское, Донецкое, Южнобужское и Таврическое направления остаются наиболее активными.



На Слобожанском направлении захватчики блокируют Харьков и обстреливают его из артиллерии.



Артиллерия также обстреливает и Попасную в Луганской области. Таким образом оккупанты хотят возобновить наступление на Ружибное, Нижнее и Новобахмутовку. Кроме того, российские войска безуспешно пытались прорвать оборону подразделений наших войск в Новотошкивском районе.



На Южнобужском направлении враг обороняет занятые ранее рубежи, пытается восстановить боеспособность своих подразделений. Продолжает жесткие фильтрационные мероприятия на временно занятых территориях Херсонской области.



"Часть выведенных российских подразделений размещается в палаточных городках на территории ряда областей Российской Федерации, граничащих с Украиной. Военнослужащие отказываются участвовать в дальнейших боевых действиях на территории Украины. Морально-психологическое состояние указанного личного состава низкое и имеет тенденцию к ухудшению", - Генштаб.



"Командование вооруженных сил Российской Федерации продолжает поиски возможностей решения проблемного вопроса пополнения человеческими ресурсами своих подразделений", – говорится в сообщении.



Российские военные комиссариаты активизировали работу с уволенными после 2012 года военнообязанными. В частности, с имеющими военно-учетные специальности водителя, механика-водителя, разведчика, а также младших командиров. Официально их созывают на собрание на три месяца.



"Также на территории так называемой Приднестровско-Молдавской Республики проводится соответствующая агитационная работа с населением, имеющим российское гражданство", - отмечает Генштаб.

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