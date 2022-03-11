Оккупанты сосредотачивают основные силы на направлениях Киева и Мариуполя, - Генштаб

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ, передает Еспресо.TV.



"Противник, понеся потери в Полесском, Сиверском, Южнобужском операционных районах, остановлен, пытается закрепиться, вынужден делать это на невыгодных рубежах. На Донецком направлении в ходе жестких боевых действий защитники Украины дали отпор врагу, темп наступления захватчиков замедлен", - говорится в сообщении.



Основные усилия враг продолжает сосредоточивать на Киеве и Мариуполе, а также планирует продвижение в направлениях Кривого Рога, Кременчуга, Никополя и Запорожья.



При этом, не имея возможности добиться успеха, оккупанты продолжают наносить ракетно-бомбовые удары по городам, находящимся в глубине территории Украины – Днепру, Луцку и Ивано-Франковску.



Также идет формирование резервов противника и переброска их в районы ведения боевых действий на территории Украины.

Напомним, в Луганской области неизвестные под видом местных снимают агитационные ролики в поддержку Путина.

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Отмечается наращивание системы противовоздушной обороны группировки войск оккупантов на Донецком и Таврическом направлениях.На Волыни сохраняется угроза диверсий на объектах военной и гражданской инфраструктуры.На Полесском направлении оккупанты не предпринимают активных наступательных действий. Осуществляют мероприятия по возобновлению боеспособности подразделений."В результате активных, слаженных действий подразделений Вооруженных Сил Украины и других составляющих сил обороны противнику были нанесены значительные потери, что заставило его отступить из ранее захваченных населенных пунктов Киевской области.На Сиверском направлении активные наступательные действия со стороны противника не производятся. На отдельных участках враг совершил огневые налеты и провел разведку позиций подразделений Вооруженных сил Украины", - говорят в Генштабе.В то же время на Слобожанском направлении противник удерживает в окружении Сумы и частично блокирует Харьков с севера. Проводит перегруппировку войск.Кроме того, на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты не оставляют попыток захвата городов Мариуполь и Северодонецк, успеха не имеют. Планы по установлению контроля над Николаевом, продвижение в направлениях на Запорожье и Кривой Рог врагом не реализовано. Из-за значительных потерь захватчики вынуждены перейти к обороне и пытаются осуществить всестороннее обеспечение.