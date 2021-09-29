Оккупанты сорвали работу миссии ОБСЕ на границе РФ и оккупированной Луганщины

Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.

"Находясь в пункте пропуска на границе у н. п. Вознесеновка (65 км юго-восточнее Луганска), команда СММ не зафиксировала пассажиро-транспортного потока на въезд в Украину, тем временем из Украины выехали 21 автомобиль (в том числе 7 с табличками "ЛНР") и 22 тентованные грузовики (в том числе 21 с табличками "ЛНР"). По прибытии наблюдателей на место вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район", - говорится в отчете.

Отмечается, что оккупанты также запретили наблюдение на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке: "Два вооруженные члены вооруженных формирований сказали наблюдателям покинуть этот район".

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