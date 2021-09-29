Оккупанты сорвали работу миссии ОБСЕ на границе РФ и оккупированной Луганщины
Российские войска ограничили работу Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в пункте пропуска на границе с Россией в оккупированной части Луганской области
Об этом сообщается в ежедневном отчете СММ ОБСЕ.
"Находясь в пункте пропуска на границе у н. п. Вознесеновка (65 км юго-восточнее Луганска), команда СММ не зафиксировала пассажиро-транспортного потока на въезд в Украину, тем временем из Украины выехали 21 автомобиль (в том числе 7 с табличками "ЛНР") и 22 тентованные грузовики (в том числе 21 с табличками "ЛНР"). По прибытии наблюдателей на место вооруженный член вооруженных формирований сказал патрулю Миссии покинуть этот район", - говорится в отчете.
Отмечается, что оккупанты также запретили наблюдение на железнодорожной станции "Красная Могила" в Вознесеновке: "Два вооруженные члены вооруженных формирований сказали наблюдателям покинуть этот район".
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- Глава МИД Швеции Анн Линде, которая возглавляет ОБСЕ, выразила сожаление из-за позиции РФ, не продлит миссию наблюдателей на российских КПП "Гуково" и "Донецк".
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