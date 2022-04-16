Оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска, вывезти удалось только одного человека, – глава ОВА
Российские захватчики 16 апреля сорвали эвакуацию из Лисичанска. Всего из Луганской области удалось вывезти 70 мирных жителей
Об этом сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.
"Россияне сорвали эвакуацию с Лисичанска. Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - говорится в сообщении. .
Однако сегодня смогли эвакуировать 42 человека из Северодонецка, 11 из Рубежного и 14 из Кременя. Шесть человек уехали из Попасной.
- Добавим, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился своим видением того, когда новая ударная группировка российских войск попытается уйти в полномасштабное наступление на Донбассе.
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