Оккупанты сорвали эвакуацию из Лисичанска, вывезти удалось только одного человека, – глава ОВА

Об этом сообщил руководитель Луганской военной областной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне сорвали эвакуацию с Лисичанска. Во время "режима тишины" российская армия открыла огонь по центру Лисичанска. Конечно, местные жители решили остаться в это время в подвалах. Эвакуация была фактически сорвана, потому что удалось вывезти только одного человека", - говорится в сообщении. .



Однако сегодня смогли эвакуировать 42 человека из Северодонецка, 11 из Рубежного и 14 из Кременя. Шесть человек уехали из Попасной.