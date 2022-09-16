Оккупанты сообщили об убийстве в Бердянске "заместителя главы ВГА" и его жены
Во временно оккупированном Бердянске убиты "замглавы администрации по вопросам ЖКХ" Олег Бойко и его жена Людмила Бойко
Об этом сообщили представители оккупантских властей и российские пропагандистские СМИ.
Так, коллаборант Владимир Рогов, называющий себя "членом главного совета" оккупационной "администрации" Запорожской области, написал в своем телеграм-канале, что 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске "было совершено двойное убийство".
По его информации, возле собственного гаража убили "замглавы военно-гражданской администрации г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олега Бойко и его супругу Людмилу Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума".
Официального подтверждения смерти оккупантов со стороны украинской власти пока не было.
- На днях в российской ФСБ заявили, что убийство двух коллаборантов из Новой Каховки – Сергея Томко и Виталия Гуры – было инсценировкой российской спецслужбы.
- Сегодня, 16 сентября, прогремел взрыв во временно оккупированном Луганске, в здании псевдопрокуратуры. В результате взрыва погибли "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Об этом сообщили пропагандистские российские "СМИ", а затем информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
- 16 сентября также произошел взрыв в здании суда в Херсоне, где размещались "органы власти" оккупантов. Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что попали в его кабинет.
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