Об этом сообщили представители оккупантских властей и российские пропагандистские СМИ.

Так, коллаборант Владимир Рогов, называющий себя "членом главного совета" оккупационной "администрации" Запорожской области, написал в своем телеграм-канале, что 16 сентября в микрорайоне Колония в Бердянске "было совершено двойное убийство".

По его информации, возле собственного гаража убили "замглавы военно-гражданской администрации г. Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства" Олега Бойко и его супругу Людмилу Бойко, которая возглавляла "городскую территориальную избирательную комиссию по проведению референдума".

Официального подтверждения смерти оккупантов со стороны украинской власти пока не было.

На днях в российской ФСБ заявили, что убийство двух коллаборантов из Новой Каховки – Сергея Томко и Виталия Гуры – было инсценировкой российской спецслужбы.

Сегодня, 16 сентября, прогремел взрыв во временно оккупированном Луганске, в здании псевдопрокуратуры. В результате взрыва погибли "генпрокурор ЛНР" Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко. Об этом сообщили пропагандистские российские "СМИ", а затем информацию подтвердил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

16 сентября также произошел взрыв в здании суда в Херсоне, где размещались "органы власти" оккупантов. Коллаборант Кирилл Стремоусов заявил, что попали в его кабинет.

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