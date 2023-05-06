Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграммах .

Федоров отмечает, что россияне сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.

"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ.

Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь как можно дальше от мест пребывания оккупантов", - написал городской голова Мелитополя.