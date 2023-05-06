Оккупанты сообщили об остановке работы всех блоков ЗАЭС и, возможно, готовят провокации, - Федоров
Заявление российских террористов о возможной остановке всех энергоблоков на Запорожской АЭС, по предположению мэра Мелитополя, может свидетельствовать о подготовке вражеских провокаций
Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров в телеграммах .
Федоров отмечает, что россияне сообщили об остановке работы всех блоков Запорожской АЭС.
"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ.
Обращаюсь к жителям оккупированных территорий: берегите себя, в ближайшие дни избегайте массовых скоплений людей, держитесь как можно дальше от мест пребывания оккупантов", - написал городской голова Мелитополя.
- 3 мая Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что кафиры разместили в помещении турбинного отделения энергоблока ЗАЭС военную технику и взрывчатку
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