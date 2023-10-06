Оккупанты сообщили об атаке морских дронов на Севастополь

Об этом он сообщил в Telegram.

"Громкие звуки в районе Северного мола - это расчеты ППДО (Противоподводно-диверсионного обеспечения, - ред.) Черноморского флота. По предварительной информации, отбивают атаку двух безэкипажных морских катеров", - отметил представитель оккупантов.