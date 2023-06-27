Оккупанты сообщили о повреждении железнодорожных путей на востоке Крыма

Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.

"В Кировском районе поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - написал он.

В свою очередь советник Аксенова Олег Крючков сообщил о задержании некоторых поездов.

"По состоянию на данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных", - написал он.

Характер повреждения и причины оккупанты не уточнили.