Оккупанты сообщили о повреждении железнодорожных путей на востоке Крыма
На востоке временно оккупированного Крыма повреждены железнодорожные пути, из-за чего задерживаются несколько поездов. Продолжаются ремонтные работы
Об этом в своем Telegram-канале сообщил так называемый глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов.
"В Кировском районе поврежден железнодорожный путь. Пострадавших нет, на месте работают профильные службы. Ремонтные работы ориентировочно займут от 4 до 8 часов", - написал он.
В свою очередь советник Аксенова Олег Крючков сообщил о задержании некоторых поездов.
"По состоянию на данный момент задерживаются два поезда дальнего следования и два местных", - написал он.
Характер повреждения и причины оккупанты не уточнили.
- 21 июня оккупационные власти Крыма заявляли о повреждении железной дороги в Феодосийском районе.
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