Оккупанты сообщили, что в Бердянске взорвали автомобиль коллаборанта Кичигина

Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ и представители оккупационных властей.

"13.01.2023 года в 19:30 украинскими спецслужбами совершен террористический акт путем подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича", - написали оккупанты.

По информации российских СМИ, сила взрыва составила 1 кг взрывчатого вещества. Кичигин якобы не пострадал, поскольку вовремя подметил подозрительный предмет на днище служебного авто.

Как добавляют в телеграм-канале Бердянск Сегодня, Кичигин предал Родину еще в 2014 году. А после захвата города оккупантами в 2022 году вернулся и начал бороться за власть. После подрыва автомобиля предыдущего гауляйтера, Артема Бардина, фактически он управлял городом.

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