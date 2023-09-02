Оккупанты сообщили, будто украинский морской дрон атаковал Крымский мост.

Об этом сообщило минобороны России.

"1 сентября около 23.15 "киевским режимом" сделана попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", - говорится в сообщении.

Оккупанты заявили, что морской беспилотник "вовремя обнаружен и уничтожен" в акватории Черного моря.

В оперативном штабе сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, информирует РИА Новости.