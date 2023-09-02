Оккупанты сообщили, будто украинский морской дрон атаковал Крымский мост.
В России заявили, что вечером 1 сентября была совершена очередная атака морским беспилотником на Крымский мост.
Об этом сообщило минобороны России.
"1 сентября около 23.15 "киевским режимом" сделана попытка террористического удара по Крымскому мосту полупогружным безэкипажным катером", - говорится в сообщении.
Оккупанты заявили, что морской беспилотник "вовремя обнаружен и уничтожен" в акватории Черного моря.
В оперативном штабе сообщили, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, информирует РИА Новости.
- Напомним, 1 августа министерство обороны РФ заявило , что Украина якобы по меньшей мере дважды запустила беспилотники на территорию РФ. А российское ПВО якобы сбило дроны над Белгородской областью.
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