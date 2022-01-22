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Оккупанты собрали митинг в Донецке
Сегодня, 22 января 2022 года, во временно захваченном российской армией украинском городе Донецк оккупационная администрация устроила так называемый "митинг скорби"
Подробности со ссылкой на украинский блог Donetchanyn , постоянно отслеживающий ситуацию в ОРДО, приводит Еспресо.TV .
Мероприятие проходит на микрорайоне Боссе.
"Собрали митинг скорби на Боссе и рассказывают о "ужасном теракте ВСУ", хотя за столько лет народ уже разобрался в ситуации", - отмечается в сообщении.
Справка
22 января 2015 года российскими наемниками из террористической группировки "ДНР" в Донецке был совершен террористический акт.
В ходе внутренних разборок пророссийских боевиков под минометный обстрел попала остановка "Донгормаш" на Боссе. В результате погибли 8 человек, 13 получили ранения.
Оккупационная администрация обвинила во всем ВСУ, но до сих пор не смогла привести правдоподобное объяснение.
Каждый год кафиры проводят на месте трагедии пропагандистские мероприятия.
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