Оккупанты собрали митинг в Донецке

Подробности со ссылкой на украинский блог Donetchanyn , постоянно отслеживающий ситуацию в ОРДО, приводит Еспресо.TV .



Мероприятие проходит на микрорайоне Боссе.

"Собрали митинг скорби на Боссе и рассказывают о "ужасном теракте ВСУ", хотя за столько лет народ уже разобрался в ситуации", - отмечается в сообщении.22 января 2015 года российскими наемниками из террористической группировки "ДНР" в Донецке был совершен террористический акт.В ходе внутренних разборок пророссийских боевиков под минометный обстрел попала остановка "Донгормаш" на Боссе. В результате погибли 8 человек, 13 получили ранения.Оккупационная администрация обвинила во всем ВСУ, но до сих пор не смогла привести правдоподобное объяснение.Каждый год кафиры проводят на месте трагедии пропагандистские мероприятия.