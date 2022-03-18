Оккупанты собирают ресурсы со всего мира для проведения второго этапа наступления на Украину, - генерал-лейтенант ВСУ
Генерал-лейтенант, заместитель начальника Генштаба ВСУ 2006-2010 гг. Игорь Романенко считает, что российские захватчики собирают ресурсы по всему миру для проведения второго этапа наступления на Украину
Военный рассказал об этом в эфире Еспресо.TV.
"Блицкриг Путина был сорван. И это великая победа Вооруженных сил Украины. Стратегически Путин совершил как минимум 3 ошибки: недооценил силы ВСУ и переоценил мощь российской армии, необъективно оценил состояние общества, а также не рассчитывал на такое единение мира вокруг Украины. Значительного ресурса у армии России уже нет", – отметил Романенко.
Генерал-лейтенант подчеркнул, что россияне ведут боевые действия в тех направлениях, где, как им кажется, преуспевают: Харьков, Мариуполь, Николаев.
"Оккупанты давят на украинцев углублением гуманитарной катастрофы в оккупированных городах Украины, чтобы подорвать морально-психологическое состояние. Для проведения второго этапа наступления на Украину собираются ресурсы по всей Российской Федерации: подчищают морскую пехоту с Тихоокеанского флота, ОМОН, разные отряды полицейских и других структур. А также россияне собирают наемников, имеющих боевой опыт, в первую очередь сирийских и ассадовских", - добавил Игорь Романенко.
- Напомним, в Генштабе ВСУ сообщили, что военное руководство РФ планирует перебросить на территорию Украины некоторые подразделения из состава 102-й российской военной базы, расположенной в Армении.
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