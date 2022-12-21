Об этом информирует городской голова Мелитополя Иван Федоров .

"Рашисты собирают 1620 детей с временно оккупированных территорий Украины, чтобы вывезти их на Россию. Традиционно враг прикрывается "сладкой" пропагандой: детей вроде бы отвезут в Москву на новогодние праздники", - пишет Федоров.

Мэр Мелитополя призывает родителей не отдавать своих детей русским захватчикам.

"Враг не раз показывал, что они нужны России либо для пропаганды, либо в качестве "живого щита". Поэтому неизвестно, вернутся ли дети домой", - заявил он.

Федоров напомнил, как в сентябре детей из Энергодара, Каменки-Днепровской и других оккупированных территорий Запорожской области рашисты забирали в Крым и РФ сначала на неделю, а затем задержали их на 2 месяца.

Напомним, согласно данным Национального информационного бюро Украины, более 10,5 тысяч детей находятся в списке депортированных и принудительно перемещенных.

В Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины ранее объясняли порядок действий на случай, если оккупанты депортировали ребенка.

17 ноября Институт изучения войны информировал, что в России начали открыто пропагандировать депортацию и усыновление украинских детей.

26 ноября сообщалось , что под видом "медицинской помощи" враг хочет депортировать в Россию более 10 тыс. детей с временно оккупированных территорий.

16 декабря Центр национального сопротивления сообщил, что накануне российские террористы вывезли 40 украинских детей из временно оккупированных Лисичанска и Северодонецка.

Павел Лисянский, правозащитник, директор Института стратегических исследований и безопасности отметил , что украинских детей захватчики вывозят, чтобы уменьшить количество своих потерь от военной агрессии России в Украине.

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