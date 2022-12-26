Оккупанты сняли переправы через Северский Донец, чтобы контролировать гражданских и своих дезертиров в Луганской области, - глава ВА Северодонецкого района
Роман Власенко, глава военной администрации Северодонецкого района, отметил, что для военных снятие переправ на логистику не влияет и не является принципиальным, потому что разные подразделения имеют свои отдельные направления
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Есть информация, что россияне сняли все понтонные переправы через реку Северский Донец. Единственная переправа остается между Северодонецком и Лисичанском. По моему мнению, это существенно на логистику не влияет, потому что разные подразделения имеют свои отдельные направления по Северскому Донцу, то есть с одной стороны – Новоайдар, Старобельск, Северодонецк и Кременная, а с другой стороны - Лисичанск имеет прямую дорогу в Горское, Первомайск, поэтому в таких условиях снятие переправ не является принципиальным вопросом, однако это больше ограничения для гражданских, так как уплотняется контроль, увеличиваются проверки на дополнительных блокпостах", - рассказал глава ВА Северодонецкого района.
Роман Власенко считает, что, скорее всего переправы сняты для повышения контроля в отношении местных жителей и дезертиров из российской армии.
"Мы знаем, что оккупанты пытаются создавать дополнительные блокпосты, чтобы производить фильтрацию своих дезертиров, а также и гражданских. В большинстве случаев российские военные дезертируют на свои территории, но есть много фактов появления их на Кременном и Сватовском направлениях", - сообщил Власенко.
- 7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины . "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".
- 21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватово до Кременной .
- 26 декабря аналитики Deep State сообщили, что в Луганской области в районе Сватово - Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера
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