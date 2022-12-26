Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"Есть информация, что россияне сняли все понтонные переправы через реку Северский Донец. Единственная переправа остается между Северодонецком и Лисичанском. По моему мнению, это существенно на логистику не влияет, потому что разные подразделения имеют свои отдельные направления по Северскому Донцу, то есть с одной стороны – Новоайдар, Старобельск, Северодонецк и Кременная, а с другой стороны - Лисичанск имеет прямую дорогу в Горское, Первомайск, поэтому в таких условиях снятие переправ не является принципиальным вопросом, однако это больше ограничения для гражданских, так как уплотняется контроль, увеличиваются проверки на дополнительных блокпостах", - рассказал глава ВА Северодонецкого района.



Роман Власенко считает, что, скорее всего переправы сняты для повышения контроля в отношении местных жителей и дезертиров из российской армии.



"Мы знаем, что оккупанты пытаются создавать дополнительные блокпосты, чтобы производить фильтрацию своих дезертиров, а также и гражданских. В большинстве случаев российские военные дезертируют на свои территории, но есть много фактов появления их на Кременном и Сватовском направлениях", - сообщил Власенко.

7 декабря глава Северодонецкой РА Власенко заявил, что Кременная - это плацдарм для дальнейшего освобождения Луганщины . "Кременная расположена отдельно от треугольника Рубежное - Северодонецк - Лисичанск. Во время оккупации Кременная была в стороне. Поэтому этот город может стать неплохим плацдармом для дальнейшего освобождения Луганщины".

21 декабря Гайдай заявил, что ВСУ закрепились в Белогоровке и имеют успех от Сватово до Кременной .

26 декабря аналитики Deep State сообщили, что в Луганской области в районе Сватово - Кременная продолжаются позиционные бои, оккупанты перебросили в сектор дополнительные силы, в том числе наемников из ЧВК Вагнера