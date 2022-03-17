Оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской ОВА

Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.



"Орки решились снять флаг Украины со здания Херсонской ОГА/ХОР. Им не понять, что этот флаг в сердце каждого Херсонца, каждого украинца. Все будет Украина!" – подчеркнул он.

Напомним, сегодня стало известно, что российские оккупанты готовятся создать Херсонскую народную республику.

Дмитрий Кулеба призвал к новым санкциям против России, если она проведет в Херсонской области псевдореферендум по образованию ХНР.

Депутаты Херсонского облсовета выступили против создания псевдореспублики.

В Херсоне коллаборанты собрались на первую публичную встречу под открытым небом, которую они назвали "митингом".

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