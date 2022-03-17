Оккупанты сняли флаг Украины со здания Херсонской ОВА
Россияне сняли украинский флаг со здания Херсонского ОВА и облсовета
Об этом заявил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.
"Орки решились снять флаг Украины со здания Херсонской ОГА/ХОР. Им не понять, что этот флаг в сердце каждого Херсонца, каждого украинца. Все будет Украина!" – подчеркнул он.
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