Оккупанты снова заявили, что их корабль атаковали безэкипажным катером: обвиняют Украину
Российские власти снова заявляют, что Украина якобы попыталась атаковать морским беспилотным катером корабль РФ в Черном море
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минобороны России Игоря Конашенкова.
"Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ РФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сказал Конашенков.
По словам представителя российского министерства обороны, действиями экипажа российского корабля якобы украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.
Украинские власти и военное руководство не комментировали эти заявления врага.
Также в минобороны РФ 1 августа обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находившихся в 340 км от Севастополя. Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.
- Министерство обороны России заявило, что ночью 30 июля украинские силы якобы совершили атаку по объектам на территории временно оккупированного Крыма, использовав 25 БПЛА.
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