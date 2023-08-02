Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя минобороны России Игоря Конашенкова.

"Сегодня ночью киевский режим предпринял очередную попытку атаковать морским беспилотным катером корабль ВМФ РФ, сопровождавший гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря", - сказал Конашенков.

По словам представителя российского министерства обороны, действиями экипажа российского корабля якобы украинский катер был своевременно обнаружен и уничтожен.

Украинские власти и военное руководство не комментировали эти заявления врага.

Также в минобороны РФ 1 августа обвинили ВСУ в атаке безэкипажными катерами двух кораблей Черноморского флота, находившихся в 340 км от Севастополя. Утверждается, что якобы тремя морскими безэкипажными катерами пытались атаковать патрульные корабли "Сергей Котов" и "Василий Быков", действовавшие в 340 км к юго-западу от Севастополя.