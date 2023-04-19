Об этом рассказал глава Северодонецкой РВА Роман Власенко в эфире Еспресо.

"Снова есть ограничения по передвижению между населенными пунктами. Последняя информация - снова в Лисичанск, Попасную пускают только по прописке, проверяют документы, усиливают полицейские меры, есть паспортный контроль. Если есть сомнения у проверяющих, документы сразу отправляют в военкомат", - подчеркнул он.

По словам Романа Власенко, в Северодонецке россияне отключили интернет и мобильную связь, ведь местные пытаются сообщать украинским военным и родным о том, что происходит в городе.

"Есть информация, что оккупанты отлавливают людей, которые пытаются общаться с Украиной, и влияют на них", - добавил глава РВА.