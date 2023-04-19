Оккупанты снова закрыли Лисичанск и Попасную на въезд, в Северодонецке отлавливают людей за звонки на подконтрольную Украине территорию, - РВА
Россияне пускают в Лисичанск и Попасную только по прописке, а в Северодонецке вылавливают тех, кто звонит на подконтрольную Украине территорию
Об этом рассказал глава Северодонецкой РВА Роман Власенко в эфире Еспресо.
"Снова есть ограничения по передвижению между населенными пунктами. Последняя информация - снова в Лисичанск, Попасную пускают только по прописке, проверяют документы, усиливают полицейские меры, есть паспортный контроль. Если есть сомнения у проверяющих, документы сразу отправляют в военкомат", - подчеркнул он.
По словам Романа Власенко, в Северодонецке россияне отключили интернет и мобильную связь, ведь местные пытаются сообщать украинским военным и родным о том, что происходит в городе.
"Есть информация, что оккупанты отлавливают людей, которые пытаются общаться с Украиной, и влияют на них", - добавил глава РВА.
- В марте оккупанты закрыли въезд в Лисичанск для людей без паспорта РФ.
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