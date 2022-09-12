Оккупанты снова ударили по Харькову, жителей просят оставаться в укрытиях
Во время объявленной воздушной тревоги в Харькове, оккупанты снова устроили по городу
Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.
"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава военной администрации.
Он призвал ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги.
- Напомним, по сообщению пресс-секретаря 80-й бригады, ВСУ вышли к государственной границе Украины в Харьковской области
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