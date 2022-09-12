Оккупанты снова ударили по Харькову, жителей просят оставаться в укрытиях

Об этом на телеграмм-канале сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Вниманию харьковчан: находитесь в укрытиях! Оккупанты нанесли удар по Харькову. Информация о пострадавших уточняется", - написал глава военной администрации.

Он призвал ни в коем случае не игнорировать сигналы тревоги.

https://t.me/synegubov/4163