Оккупанты снова ударили по Харькову из артиллерии, - мэр

Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.

"Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Сейчас Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен", - написал Терехов.

Ранее в этот же день оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранении еще шести человек.

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