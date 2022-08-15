Оккупанты снова ударили по Харькову из артиллерии, - мэр
Вечером 15 августа россияне обстреляли Харьков из артиллерии
Об этом сообщил в Telegram мэр города Игорь Терехов.
"Харьков снова под артиллерийским обстрелом. Сейчас Киевский район. Прошу всех быть осторожными, соблюдать правила двух стен", - написал Терехов.
Ранее в этот же день оккупанты обстреляли жилой квартал Салтовского района Харькова из реактивных систем залпового огня "Град". Областная прокуратура сообщила о гибели 75-летней женщины в результате обстрела и ранении еще шести человек.
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