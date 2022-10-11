Об этом сообщает глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в своем телеграмме .

Он рассказал, что из-за серьезных разрушений в области вводится режим тотальной экономии электроэнергии, чтобы могли работать больницы, транспорт и другая важная социальная инфраструктура.

"Прошу всех экономить электричество", – пишет Резниченко.

В настоящее время спасатели ликвидируют последствия прилетов, энергетики восстанавливают оборудование и удерживают работу системы.

10 октября россияне выпустили по Днепропетровщине более 10 ракет: погибли по меньшей мере 4 человека, 19 раненых.

В ночь на 11 октября оккупанты били по трем районам Днепропетровской области из "градов", "ураганов", "торнадо-с" и тяжелой артиллерии: изуродованы дома, линия электропередачи и газопровод.

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