Об этом сообщает Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Российские войска попытались прорваться через мост, который использовался при эвакуации. Однако попытка была неудачной.

7 мая из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.

Однако заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил , что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb