Оккупанты опять штурмуют Азовсталь
Оккупанты возобновили штурм "Азовстали" после выезда колонны ООН за пределы Донецкой области
Об этом сообщает Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
Российские войска попытались прорваться через мост, который использовался при эвакуации. Однако попытка была неудачной.
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7 мая из Азовстали эвакуировали всех женщин, детей и пожилых людей.
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Однако заместитель командира "Азова" Святослав Паламарь заявил , что полк не может подтвердить эвакуацию всех гражданских из Азовстали, ведь нет спецтехники для разбора завалов.
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